Sahte Diploma Satışı Artıyor! Dolandırıcılar Vatandaşları Ağına Düşürüyor

Tıp, hukuk, işletme... Sahte diploma satan dolandırıcılar için fakülte fark etmiyor. Yeter ki para olsun onlar için...

Yılların emeğini kağıt parçalarına sığdırıp internet üzerinden satıyorlar. WhatsApp üzerinden de iletişim kuruyorlar.

İster lise, ister üniversite… İnternet üzerinden kişiye özel, sözde ıslak imzalı diploma düzenleyen dolandırıcılar, vatandaşlara sahte evrak satıyor.

Bir işe girmek için ya da çevresini kandırmak isteyip sahte diploma talep eden alıcılar ise bu suça ortak oluyor.

Türk Ceza Kanunu'na göre sahte diploma evrakta sahtecilik suçunu teşkil ediyor.