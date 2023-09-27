Diyarbakır Cezaevi müze oluyor! Vatan Partisi'nden karara tepki geldi

Diyarbakır Cezaevi'nin müze olması konusunda hükümet ve PKK ortaklaştı. İlk tepki Vatan Partisi Diyarbakır İl Başkanı Ferdi Tanhan'dan geldi. Tanhan, "Cezaevini müze yaparak PKK'yı meşrulaştırıyorlar" dedi.

Diyarbakır Cezaevi müze oluyor! Vatan Partisi'nden karara tepki geldi
Son Güncelleme:

Diyarbakır Cezaevi'nin müze yapılması tartışmalara neden oldu. Cezaevinin, müze yapılmak üzere mülkiyeti Adalet Bakanlığı'ndan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilmişti. Çalışmalar başladı. Ancak Vatan Partisi'nden itiraz geldi.

Vatan Partisi Çağrı Yaptı!

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır İl Başkanı Ferdi Tanhan, cezaevinin önünde önemli uyarılarda bulundu. Tanhan, cezaevinin müze yapılmasının PKK'ya yarayacağını söyledi.

PKK-HDP çizgisindeki örgütler de bu cezaevinin müze olmasından yana tavır alıyor.

Proje sürecinin 3 Eylül 2024'e kadar tamamlanması planlanıyor. Tanhan, yanlıştan dönülmesi gerektiğini belirtti.

Azerbaycan'da 192 Kişi Şehit Oldu! Azerbaycan Sağlık Bakanlığı AçıkladıAzerbaycan'da 192 Kişi Şehit Oldu! Azerbaycan Sağlık Bakanlığı AçıkladıDünya
# vatan partisi # diyarbakır cezaevi # müze # Kültür ve Turizm Bakanlığı
Çok Okunanlar
Ünlülerin Asıl Meslekleri!
Ünlülerin Asıl Meslekleri!
O Bölgelere Yağmur Bekleniyor! Meteoroloji Hangi Bölgeleri Uyardı?
O Bölgelere Yağmur Bekleniyor! Meteoroloji Hangi Bölgeleri Uyardı?
Altın Alış ve Satış Fiyatları Ne Durumda?
Altın Alış ve Satış Fiyatları Ne Durumda?
Servet Değerinde Mantar!
Servet Değerinde Mantar!
Düşen UFO'lar Var Mı?
Düşen UFO'lar Var Mı?
Öne Çıkanlar Fiyat verdi! Erdoğan'dan vergisiz telefon ve bilgisayar açıklaması! - Ulusal Fiyat verdi! Erdoğan'dan vergisiz telefon ve bilgisayar açıklaması! - Ulusal Fransa Ligue 1 tarihinin en pahalı transferleri Fransa Ligue 1 tarihinin en pahalı transferleri