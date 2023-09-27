Diyarbakır Cezaevi müze oluyor! Vatan Partisi'nden karara tepki geldi
Diyarbakır Cezaevi'nin müze olması konusunda hükümet ve PKK ortaklaştı. İlk tepki Vatan Partisi Diyarbakır İl Başkanı Ferdi Tanhan'dan geldi. Tanhan, "Cezaevini müze yaparak PKK'yı meşrulaştırıyorlar" dedi.
Diyarbakır Cezaevi'nin müze yapılması tartışmalara neden oldu. Cezaevinin, müze yapılmak üzere mülkiyeti Adalet Bakanlığı'ndan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilmişti. Çalışmalar başladı. Ancak Vatan Partisi'nden itiraz geldi.
Vatan Partisi Çağrı Yaptı!
Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır İl Başkanı Ferdi Tanhan, cezaevinin önünde önemli uyarılarda bulundu. Tanhan, cezaevinin müze yapılmasının PKK'ya yarayacağını söyledi.
PKK-HDP çizgisindeki örgütler de bu cezaevinin müze olmasından yana tavır alıyor.
Proje sürecinin 3 Eylül 2024'e kadar tamamlanması planlanıyor. Tanhan, yanlıştan dönülmesi gerektiğini belirtti.