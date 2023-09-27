Azerbaycan'da 192 Kişi Şehit Oldu! Azerbaycan Sağlık Bakanlığı Açıkladı

Azerbaycan Sağlık Bakanlığı, Karabağ'da düzenlenen antiterör operasyonu ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Azerbaycan ordusunun operasyonda 192 şehit verdiği belirtildi.

Azerbaycan'da 192 Kişi Şehit Oldu! Azerbaycan Sağlık Bakanlığı Açıkladı

Azerbaycan, 19 Eylül tarihinde Karabağ'da antiterör operasyonunun düğmesine basmıştı. Bölgede anayasal düzeni tesis etmek amacıyla düzenlenen ve yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında, yasa dışı Ermeni silahlı güçler, silah bırakmıştı.

192 Kişinin Şehit Olduğu Açıklandı!

Azerbaycan Sağlık Bakanlığı, düzenlenen operasyona ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, operasyon sırasında Savunma Bakanlığına bağlı 190, İçişleri Bakanlığına bağlı ise 12 personelin şehit olduğu, toplamda da 511 askerin yaralandığı bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında, şehit olan 11 askerin kimliklerinin adli tıp uzmanlarının yapacağı genetik inceleme sonrasında belirleneceği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca şehit olan ve yaralanan siviller ile ilgili de bilgi verildi. Buna göre, Ermenistan ordusunun ateşi sonucu 1 sivil yaşamını yitirirken 1 sivil de yaralandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Azerbaycan # Karabağ # şehit # Ermenistan
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