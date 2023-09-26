Karabağ'da Korkunç Patlama! 20 Kişi Öldü 290 Kişi Yaralandı

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Hankendi-Askeran yolu yakınlarındaki bir benzin depolama alanında büyük bir patlama meydana geldi. Akşam saatlerinde meydana geldiği belirtilen patlamanın birçok kişinin yakıt almak için deponun önünde beklediği sırada gerçekleştiği ifade edildi.

Karabağ'daki Patlamada 20 Kişi Hayatını Kaybetti!

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, benzin depolama tesisinde yaşanan patlama sonrası yangın çıktı. Haberde ayrıca patlamada çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı ifade edildi.

Yapılan açıklamada, patlamada en az 20 kişinin öldüğü, 290 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Bölgedeki tüm hastanelerin acil duruma geçtiği ifade edilirken yaralı olarak tedavi altına alınanların çok büyük bir kısmının durumunun ağır olduğu bildirildi. Patlamanın sebebi ise henüz bilinmiyor.