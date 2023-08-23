Kastamonu’da orman yangını kontrol altına alındı

Yangın, saat 16.00 sıralarında Eymür köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın söndürme helikopterinin de desteği ile yaklaşık 3 saatte yangın kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken hasar tespiti için çalışmalar başlatıldı.