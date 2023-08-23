Tokat'ta alevler ormana sıçramadan söndürüldü

Yolüstü köyünde yaklaşık 20 dönümlük boş arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden köylüler ilk müdahalede bulundu. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Reşadiye ve Bozçalı Belediyesi itfaiyesi, Niksar Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, jandarma ve Reşadiye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangını soğutma çalışması devam ediyor.