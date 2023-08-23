Tokat'ta alevler ormana sıçramadan söndürüldü

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde boş arazide çıkan yangınında alevler ormana sıçramadan söndürüldü

Tokat'ta alevler ormana sıçramadan söndürüldü
alevler ormana sıçramadan söndürüldü
Editör: Süleyman Daban
Son Güncelleme:

Yolüstü köyünde yaklaşık 20 dönümlük boş arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden köylüler ilk müdahalede bulundu. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Reşadiye ve Bozçalı Belediyesi itfaiyesi, Niksar Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, jandarma ve Reşadiye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangını soğutma çalışması devam ediyor.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine bağlı Ayşe Dağ Aile Sağlığı Merkezi açıldıBaşakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine bağlı Ayşe Dağ Aile Sağlığı Merkezi açıldıYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Yurt # tokat # orman yangını
Çok Okunanlar
Friedrich Engels kimdir?
Friedrich Engels kimdir?
Çiftçi istediği fiyatları bulamadı!
Çiftçi istediği fiyatları bulamadı!
23 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
23 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
İBB'den skandal karar!
İBB'den skandal karar!
Kadıköy'de sular kesilecek! İSKİ suların kesileceğini duyurdu
Kadıköy'de sular kesilecek! İSKİ suların kesileceğini duyurdu
Öne Çıkanlar BRICS Ülkeleri Doları Bitirecek mi? - Göktuğ Çalışkan - Özgür Altınbaş - Ulusal Kanal BRICS Ülkeleri Doları Bitirecek mi? - Göktuğ Çalışkan - Özgür Altınbaş - Ulusal Kanal İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı