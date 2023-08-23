Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine bağlı Ayşe Dağ Aile Sağlığı Merkezi açıldı

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine bağlı Ayşe Dağ Aile Sağlığı Merkezinin açılışı gerçekleştirildi. Başakşehir Belediyesi, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve bağışçıların desteğiyle yaptırılan sağlık merkezinin açılışında Kur'an-ı Kerim okundu, bahçesine fidan dikildi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine bağlı Ayşe Dağ Aile Sağlığı Merkezi açıldı
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine bağlı Ayşe Dağ Aile Sağlığı Merkezi açıldı
Editör: Süleyman Daban
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Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine bağlı Ayşe Dağ Aile Sağlığı Merkezinin açılışı sonrasında Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Kartoğlu, halka hizmet etmeye devam edeceklerini dile getirerek ilçenin sağlık alanında da Türkiye'nin baş şehri olabilecek kapasiteye ulaştığını belirtti.

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Ayşe Dağ Aile Sağlığı Merkezi

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, bağışçı Dağ ailesine teşekkür ederek, su sözleri söyledi:

- Ayşe annemize Allah rahmet eylesin, ismi burada anılacak, yıllarca burada hizmet verilecek.

Aile sağlığı merkezlerinin öneminin altını çizen Memişoğlu şunları kaydetti:

- İnsanlara sağlıklı nasıl yaşayacağını öğreten, kötü alışkanlıklardan nasıl kurtulacaklarını öğreten aile sağlığı merkezleri çok önemli. Başakşehir'de yaklaşık 30 aile sağlığı merkezimiz, 2 kanser tarama merkezimiz, 2 göçmen salığı merkezimiz var. Buralarda yaklaşık 130 hekimimiz var. Bu hekimlerimizin amacı sizi sağlıklı kılmak, hastalandığınızda sizi yönlendirmek.

 Konuşmaların ardından merkezin açılışı yapıldı.
Programa Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, bağışçılardan Doğan Dağ ve halk katıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yurt # Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi # Ayşe Dağ Aile Sağlığı Merkezi
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