Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine bağlı Ayşe Dağ Aile Sağlığı Merkezi açıldı

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine bağlı Ayşe Dağ Aile Sağlığı Merkezinin açılışı sonrasında Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Kartoğlu, halka hizmet etmeye devam edeceklerini dile getirerek ilçenin sağlık alanında da Türkiye'nin baş şehri olabilecek kapasiteye ulaştığını belirtti.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, bağışçı Dağ ailesine teşekkür ederek, su sözleri söyledi:

- Ayşe annemize Allah rahmet eylesin, ismi burada anılacak, yıllarca burada hizmet verilecek.

Aile sağlığı merkezlerinin öneminin altını çizen Memişoğlu şunları kaydetti:

- İnsanlara sağlıklı nasıl yaşayacağını öğreten, kötü alışkanlıklardan nasıl kurtulacaklarını öğreten aile sağlığı merkezleri çok önemli. Başakşehir'de yaklaşık 30 aile sağlığı merkezimiz, 2 kanser tarama merkezimiz, 2 göçmen salığı merkezimiz var. Buralarda yaklaşık 130 hekimimiz var. Bu hekimlerimizin amacı sizi sağlıklı kılmak, hastalandığınızda sizi yönlendirmek.

Konuşmaların ardından merkezin açılışı yapıldı.

Programa Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, bağışçılardan Doğan Dağ ve halk katıldı.