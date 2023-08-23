Karayolu yangın dolayısıyla geçici süreliğine ulaşıma kapatıldı!

Eskişehir’de çıkan orman yangına müdahale devam ederken, Afyonkarahisar’ı Seyitgazi ilçesi üzerinden Eskişehir’e bağlayan karayolu güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı.

Karayolu yangın dolayısıyla geçici süreliğine ulaşıma kapatıldı!
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Eskişehir’e bağlayan karayolu güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı.

KARAYOLU YANGIN DOLAYISIYLA GEÇİCİ SÜRELİĞİNE ULAŞIMA KAPATILDI!

Seyitgazi ilçesine bağlı Kümbet ve Oynaş mahallelerinin arasında kalan ormanlık bölgede öğle saatlerinde çıkan orman yangını devam ediyor. Yangına havadan ve karadan yapılan müdahale sürüyor. Yangın dolayısıyla Afyonkarahisar’ı Eskişehir’e bağlayan karayolu İhsaniye ilçesine bağlı Demirli Köyü Kavşağı’ndan itibaren jandarma ekipleri tarafından tek yönlü olarak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Karayolunun yangının söndürülmesinin ardından tekrar trafiğe açılacağı belirtildi.

Karayolu yangın dolayısıyla geçici süreliğine ulaşıma kapatıldı! - Resim : 1

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# Trafik # yangın # karayolu # Eskişehir # Afyonkarahisar
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