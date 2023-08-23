Muğla'da firari cinayet hükümlüsü yakalandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, hakkında 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari cinayet hükümlüsü yakalandı.

Muğla'da firari cinayet hükümlüsü yakalandı
Muğla'da firari cinayet hükümlüsü yakalandı
Editör: Süleyman Daban
Son Güncelleme:

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Menteşe Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timi, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

"Yakın akrabayı öldürme" suçundan 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç, Ortaköy Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Fındık bahçesinde ensesine mermi isabet eden yoğun bakımda!Fındık bahçesinde ensesine mermi isabet eden yoğun bakımda!Yurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yurt # Asayiş # muğla # Jandarma Suç Araştırma # İlçe Jandarma Komutanlığı # firari cinayet hükümlüsü
Çok Okunanlar
Friedrich Engels kimdir?
Friedrich Engels kimdir?
Çiftçi istediği fiyatları bulamadı!
Çiftçi istediği fiyatları bulamadı!
23 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
23 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
İBB'den skandal karar!
İBB'den skandal karar!
Kadıköy'de sular kesilecek! İSKİ suların kesileceğini duyurdu
Kadıköy'de sular kesilecek! İSKİ suların kesileceğini duyurdu
Öne Çıkanlar BRICS Ülkeleri Doları Bitirecek mi? - Göktuğ Çalışkan - Özgür Altınbaş - Ulusal Kanal BRICS Ülkeleri Doları Bitirecek mi? - Göktuğ Çalışkan - Özgür Altınbaş - Ulusal Kanal UEFA'dan Fenerbahçe'ye deplasman cezası UEFA'dan Fenerbahçe'ye deplasman cezası