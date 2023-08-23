Muğla'da firari cinayet hükümlüsü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Menteşe Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timi, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

"Yakın akrabayı öldürme" suçundan 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç, Ortaköy Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.