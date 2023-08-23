Fındık bahçesinde ensesine mermi isabet eden genç yoğun bakımda!

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bahçede çalıştığı sırada ensesine yorgun mermi isabet eden genç yaralandı.

Fındık bahçesinde ensesine mermi isabet eden genç yoğun bakımda!
Düzce'de fındık bahçesinde ensesine yorgun mermi isabet eden genç yaralandı
Editör: Süleyman Daban
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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde Fındık bahçesinde çalışan Sinan Sarı (23), bir anda yere yığıldı. Ensesinden kan geldiğini gören yakınları, Sarı'yı Gölyaka Entegre Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Burada yapılan ilk müdahalesinde ensesine kurşun isabet ettiği belirlenen Sarı, ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yurt # Asayiş # Düzce'nin Gölyaka ilçesi # fındık bahçesi
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