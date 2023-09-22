Kastamonu'da pirinç hasadı başladı

Türkiye'nin ilk çeltik fabrikasının kurulduğu Kastamonu’yu hasat heyecanı sardı. Tosya’nın lezzetiyle meşhur pirinçleri hasad eden üreticiler ise mutlu. Çünkü kuraklığa rağmen ilk hasat iyi rekolte verdi.

Kastamonu'da pirinç hasadı başladı
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Atatürk'ün talimatıyla 1926 yılında Türkiye'nin ilk çeltik fabrikasının kurulduğu yer Kastamonu. Yıllar için lezzetiyle, rengiyle, rekoltesiyle Türkiye’nin önde gelen pirinç üretim merkezine dönüştü.

Bu yıl sert kuraklığın yaşandığı Tosya’da pirinç hasadına başlandı. Tedirginlik içinde hastada girişen üreticileri sevinç sardı. Çünk kuraklığa rağmen hasat sırasında iyi bir rekolte elde edildi.

Tosya’nın öne çıkan pirinç türü coğrafi işaret tescilli Sarıkılçık cinsi pirinç. Ama bölgede Osmancık, Efe ve Yatkın çeşitleri de yetiştiriliyor.

Tosya pirinci lezzetini Ilgaz Dağı'nın eriyen kar sularından beslenen Devrez Çayı'ndan alıyor.

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