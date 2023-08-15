Kayseri'de büyük denetim! Tam 479 polis kentin 55 noktasında sahada

Kayseri'de asayiş ve trafik denetimine yönelik büyük bir uygulama başlatıldı. Tam 479 polis ile kentin 55 noktasında denetimler gerçekleşti.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte suça ve suçluya geçit vermemek için uygulamalarını sürdürüyor. 2 gün içerisinde kentte 55 nokta ve bölgede 479 personelin katılımı ile uygulama yapıldı. Araç ve şahıslar didik didik aranırken, şüpheli şahıslara da işlem yapıldı. Vatandaşların huzuru için uygulamaların devam edeceği belirtildi.