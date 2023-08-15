Kayseri'de büyük denetim! Tam 479 polis kentin 55 noktasında sahada

Kayseri'de büyük asayiş ve trafik uygulaması yapıldı. Uygulamaya tam 479 polis katıldı. Kayseri'nin 55 noktasında polisler asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi.

Kayseri'de büyük denetim! Tam 479 polis kentin 55 noktasında sahada
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Kayseri'de asayiş ve trafik denetimine yönelik büyük bir uygulama başlatıldı. Tam 479 polis ile kentin 55 noktasında denetimler gerçekleşti.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte suça ve suçluya geçit vermemek için uygulamalarını sürdürüyor. 2 gün içerisinde kentte 55 nokta ve bölgede 479 personelin katılımı ile uygulama yapıldı. Araç ve şahıslar didik didik aranırken, şüpheli şahıslara da işlem yapıldı. Vatandaşların huzuru için uygulamaların devam edeceği belirtildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Kayseri # kayseri # Asayiş # Trafik # Denetim
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