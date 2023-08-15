Mardin'de dev uyuşturucu operasyonu! 4 buçuk kilo esrar yakalandı

Mardin'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı'nın birlikte düzenlediği operasyonda 4 buçuk kilo esrar, 370 kök kenevir ve 30 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mardin'de dev uyuşturucu operasyonu! 4 buçuk kilo esrar yakalandı
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Mardin'de dev uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Mardin’in Kızıltepe ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ve ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 4,500 gram kubar esrar, 370 kök kenevir bitkisi ve 30 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde S.Y. isimli şahsa ait ikamette ve bahçesinde yapılan arama sonucunda 4,500 gram kubar esrar, 370 kök kenevir bitkisi ve 30 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Olay ile ilgili adli makamların talimatları doğrultusunda soruşturmaya devam edilmektedir. 

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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