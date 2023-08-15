Kütahya'da son 100 yılın en sıcak günü! 1929 yılından beri ölçülenin en yüksek sıcaklık

Kütahya son 100 yılın en sıcak gününü yaşadı. Kütahya'da sıcaklık 40 dereceyi geçti.

Meteoroloji'nin verilerine göre, bugün saat 16.00'da Kütahya'da hava sıcaklığı 41 derece ölçüldü. Nem oranı ise 16 olarak tespit edildi. Hava sıcaklığı 1929 yılından beri yapılan ölçümlerde en yüksek dereceye ulaştı.

İlde bazı vatandaşlar çınar, söğüt ve akasya ağaçlarının gölgesinde dinlenirken bazıları da camilerdeki çeşmelerden serinlemeye çalıştı.

Ağaç gölgesinde oturan 70 yaşındaki Ahmet Çakmak, doğduğundan beri Kütahya'da böyle bir sıcaklık görmediğini söyledi.

Yaşar Şanlı da sıcaklık nedeniyle gölge yerlerden ayrılamadıklarını dile getirdi.