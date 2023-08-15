Eskişehir'de termometreler patladı! Sıcak 57+ dereceyi gördü

Eskişehir’de etkisini gösteren kavurucu sıcaklarla birlikte Sarıcakaya ilçesinde termometreler 57+ dereceyi gösterdi.

ESKİŞEHİR CEHENNEM YERİNE DÖNDÜ



Eskişehir genelinde kavurucu sıcaklar etkisini göstermeye devam ediyor. Kent genelinde hemen her bölgede hava sıcaklığı 40 derece ve üstünde seyrederken, Sarıcakaya’da termometreler 57+ dereceyi gösterdi. Anadolu'nun ortasında Akdeniz iklimi yaşanan ilçesinde hissedilen hava sıcaklığının 57+ dereceye kadar ulaşması görenleri hayrete düşürdü.



