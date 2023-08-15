Eskişehir'de termometreler patladı! Sıcak 57+ dereceyi gördü
İklim değişikliği ile birlikte gelen yıkıcı sıcaklar Eskişehir'de etkisini göstermeye devam ediyor. Termometreler 57+ dereceyi gösterdi.
Eskişehir’de etkisini gösteren kavurucu sıcaklarla birlikte Sarıcakaya ilçesinde termometreler 57+ dereceyi gösterdi.
ESKİŞEHİR CEHENNEM YERİNE DÖNDÜ
Eskişehir genelinde kavurucu sıcaklar etkisini göstermeye devam ediyor. Kent genelinde hemen her bölgede hava sıcaklığı 40 derece ve üstünde seyrederken, Sarıcakaya’da termometreler 57+ dereceyi gösterdi. Anadolu'nun ortasında Akdeniz iklimi yaşanan ilçesinde hissedilen hava sıcaklığının 57+ dereceye kadar ulaşması görenleri hayrete düşürdü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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