Kayseri'de Engelliler Kooperatifi Üretime Doymuyor! Türkiye'nin Tek Engelli Kooperatifi Hızla Fabrikalaşmaya Gidiyor

Türkiye'nin ilk ve tek engelli kooperatifi hızla fabrikalaşmaya gidiyor. ‘Siz engellisiniz’ diyerek iş verilmeyen engelli vatandaşlar Kayseri Valiliği’nin de desteği ile kendi işlerini kurdular.

Melikgazi Halk Eğitim Merkezinden görevlendirilen eğitmenden dikiş kursu alan 9 engelli, kentteki eski asker hastanesi binasında kendilerine ayrılan bölümde yaklaşık bir yıldır üretim yapıyor.

Polar ceket, bez çanta, atkı, bere ve iş elbisesi üreten kooperatif, kurumsal firmalarla yapılan anlaşmalarla ticari hacmini genişletmeyi başardı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in hedefi ise bu proje ile Türkiye’ye örnek olmak.