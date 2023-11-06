Kayseri Valiliği Zehre Geçit Vermiyor! Kayseri Valisi Gökmen Çiçek Uyuşturucu ile Mücadele Merkezi'ni Ulusal Kanal'a Anlattı

Kayseri Valiliği Kayseri'de zehir tacirlerinin ellerinden kurtardığı gençler için büyük bir adım attı.

Kayseri Valiliği, Yeşilay ve hayırseverler el ele verdi, bölgenin en kapsamlı rehabilitasyon merkezi için kolları sıvadı. İç Anadolu Bölgesi’nin en büyük uyuşturucu ile mücadele merkezi olacak yapıyla ilgili ayrıntıları, Ulusal Kanal, Vali Gökmen Çiçek’e sordu.

Uyuşturucu ile mücadele merkezinin en önemli yanlarından biri her bir vatandaşı tedavi etmekle kalmayacak olması... 6 aylık tedavi sürecinin ardından sosyal hayata ivedilikle dönmesi için istihdam alanları da açılacak ve kişiler uzun yıllar takip edilecek.

Kişilerin tedavi sonrası iş bulma alanları için şimdiden firmalarla protokol de imzalandı.

Bu kapsamda yapılanlardan bir tanesi de okullarda, üniversitelerde ve tüm ilçelerde yeşilayın güçlendirilmesi. Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çiftçi yeşilayın üstlendiği görevleri anlattı.