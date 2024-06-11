Kardeş dehşeti! Ablasını defalarca bıçakladı

Olay, Bursa'da meydana geldi. Bir evde yaşanan abla kardeş tartışmasında kan aktı. Ablasına öfkelenen Ammar A., elindeki bıçakla ablasını defalarca bıçakladı

Kardeş dehşeti! Ablasını defalarca bıçakladı
Editör: Yağmur Biçen
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Olay, saat 15.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde bir evde meydana geldi. Ammar A. iş çıkışında evine gitti. Eve giren Ammar A., ablası Rahaf A. ile tartışmaya başladı.

Öfkelenen Ammar A. elindeki bıçakla ablasını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. Yaralı kadın, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın şüphelisi kardeş, polis ekiplerince suç aleti bıçakla yakalandı.

Yaralı kadının tedavisi devam ederken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# dehşet # bıçaklama
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