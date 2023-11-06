Aydın'da Söke'yi Sel Vurdu! Selde Kaybolan 1 Vatandaşı Arama Çalışmaları Sürüyor

Aydın'ın Söke ilçesinde cumartesi günü gece saatlerinde etkili olan sağanak sele neden oldu. Sel sularına kapılan 3 vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı. Selde kaybolan 51 yaşındaki Ali Alptekin'i ise arama çalışmaları sürüyor.

Aydın'da Söke'yi Sel Vurdu! Selde Kaybolan 1 Vatandaşı Arama Çalışmaları Sürüyor

Aydın'da şiddetli sağanak sele neden oldu, 3 kişi öldü 1 kişi ise hala kayıp.

Aydın'ın Söke İlçesinde etkili olan yağış, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine ilçelerinde sele dönüştü. Tarım alanları, yerleşim yerleri sular altında kaldı. Güneyyaka Mahallesi'nde sele kapılan Nurten Sivritaş hayatını kaybetti.

Demirçay Mahallesi'nde 5 araç sel sularına kapıldı. Nişan törenine katılan Hacer-Ali Alptekin çifti ile Erhan Kavaklıçay, otomobille evlerine dönmeye çalışırken sel sularına kapıldı.

Otomobilden Hacer Alptekin ile Erhan Kavaklıçay'ın cansız bedeneri çıkartılırken, Ali Alptekin için arama çalışmaları sürüyor.

Afad Başkanı Okay Memiş, vatandaşın meteorolojik uyarıları dikkate alınması uyarısında bulundu.

Demirçay Mahallesi'nde AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve jandarma komandolar, 51 yaşındaki Ali Alptekin'i arama çalışmalarını sürdürüyor.

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