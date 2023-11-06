Rize'de Kız Öğrenci Yurdunda Asansör Kazası

Rize'deki Ayder Kız Öğrenci Yurdu'nda asansör kazası meydana geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Burada sorumlu olan arkadaşlarımızın görevden alınmasıyla ilgili, sorumluluk tespit ettiğim her arkadaşımın görevine son vereceğimi söylüyorum." dedi.

Rize'de Kız Öğrenci Yurdunda Asansör Kazası
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Öğrenci yurtlardındaki asansör kazalarına bir yenisi daha eklendi. Bu sefer kazanın yaşandığı adres Rize'deki Ayder Kız Öğrenci Yurdu oldu.

Edinilen bilgiye göre, yurtta hizmet veren asansörlerden biri, bulunduğu kattan zemin kata kaydı. Şans eseri içinde hiç kimsenin olmadığı asansörün kayması sonucu meydana gelen kazanın ardından öğrenciler, yurdu boşalttı.

Kazanın yetkililere ihbar edilmesi üzerine yurda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, asansörleri kontrol etti.

"Sorumluluk Tespit Ettiğim Her Arkadaşımın Görevine Son Vereceğmi Söylüyorum"

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz ile İl Gençlik ve Spor Müdürü Gürhan Yıldız olayın ardından yurda geldi.

Bina önündeki öğrencilere hitap eden Vali Baydaş, öğrenci temsilcileri ile görüştüğünü söyledi. Kazada yaralanan olmadığını bildiren Baydaş, şöyle konuştu:

- Vali olarak söylüyorum; burada sorumlu olan arkadaşlarımızın görevden alınmasıyla ilgili, sorumluluk tespit ettiğim her arkadaşımın görevine son vereceğimi söylüyorum. Öğrenci arkadaşlarımla doğrudan temas kuracağım. Kendi telefonumu vereceğim. Yurdun her türlü problemi, asansörle ilgili sorunlar ifade edildi. Tamamıyla ilgili arkadaşlarınızla doğrudan iletişim kuracağım. Problemleri beraber çözeceğiz.

Gençlik ve Spor Müdürü Yıldız ise asansör düşmesiyle ilgili hiçbir öğrencinin sağlık problemi olmadığını belirterek, sadece asansörde kalan bir kişinin tedbir amacıyla hastaneye götürüldüğünü kaydetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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