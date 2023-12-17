Kayseri'de PKK Saldırısında Şehit Olan 15 Asker Anıldı
Kayseri'de 17 Aralık 2016'da düzenlenen terör saldırısında şehit olan 15 kahraman asker düzenlenen törenle anıldı. Vali Gökmen Çiçek, "Yas tutmuyoruz meydan okuyoruz" dedi.
Kayseri'de 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan 1. Komando Tugay Komutanlığında görevli askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen saldırısında 15 asker şehit olmuş, 54 asker de yaralanmıştı.
Kahraman askerler unutulmadı. Olayın yaşandığı Talas Bulvarı'ndaki Şehit Komandolar Durağı önünde tören yapıldı.
Vali Gökmen Çiçek, bölücü terör örgütü PKK'ya meydan okudu. Şehitlerin isimlerinin yazdığı komandolar durağına karanfil bırakıldı.
Erciyes Mavi Kartalları Derneği üyesi eski komandolar da Türkiye'nin farklı kentlerinden giderek şehitleri andı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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