Kayseri'de PKK Saldırısında Şehit Olan 15 Asker Anıldı

Kayseri'de 17 Aralık 2016'da düzenlenen terör saldırısında şehit olan 15 kahraman asker düzenlenen törenle anıldı. Vali Gökmen Çiçek, "Yas tutmuyoruz meydan okuyoruz" dedi.

Kayseri'de PKK Saldırısında Şehit Olan 15 Asker Anıldı
Son Güncelleme:

Kayseri'de 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan 1. Komando Tugay Komutanlığında görevli askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen saldırısında 15 asker şehit olmuş, 54 asker de yaralanmıştı.

Kahraman askerler unutulmadı. Olayın yaşandığı Talas Bulvarı'ndaki Şehit Komandolar Durağı önünde tören yapıldı.

Vali Gökmen Çiçek, bölücü terör örgütü PKK'ya meydan okudu. Şehitlerin isimlerinin yazdığı komandolar durağına karanfil bırakıldı.

Erciyes Mavi Kartalları Derneği üyesi eski komandolar da Türkiye'nin farklı kentlerinden giderek şehitleri andı.

Yaban Hayvanlarının Boynuz ve Dişlerini Satarken Yakalandı! Milyonlarca Lira Para Cezası KesildiYaban Hayvanlarının Boynuz ve Dişlerini Satarken Yakalandı! Milyonlarca Lira Para Cezası KesildiYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# kayseri # şehit # anma töreni # pkk saldırısı
Çok Okunanlar
72 Şehirde Mercek-8 Operasyonu!
72 Şehirde Mercek-8 Operasyonu!
MİT'ten PKK/YPG'ye Ağır Darbe!
MİT'ten PKK/YPG'ye Ağır Darbe!
Bursa'da Korkunç Cinayet!
Bursa'da Korkunç Cinayet!
Son 6 Yılın En Büyük Güneş Patlaması Gerçekleşti!
Son 6 Yılın En Büyük Güneş Patlaması Gerçekleşti!
Diyarbakır ve İstanbul'da Terör Operasyonu
Diyarbakır ve İstanbul'da Terör Operasyonu
Öne Çıkanlar CANLI | Suriye'yi Bölmede Yeni Plan Devreye Sokuldu! | Günün İçinden | #CANLI CANLI | Suriye'yi Bölmede Yeni Plan Devreye Sokuldu! | Günün İçinden | #CANLI Brokoliyi Sevdirecek Tarif! Brokoliyi Sevdirecek Tarif!