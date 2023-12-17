Yaban Hayvanlarının Boynuz ve Dişlerini Satarken Yakalandı! Milyonlarca Lira Para Cezası Kesildi

Koruma altındaki yaban hayvanlarının boynuz ve dişlerini satan şahıs cezadan kaçamadı. Kişiye 1 milyon 100 bin lira tazminat ve 26 bin 390 lira idari para cezası uygulandı.

Yaban Hayvanlarının Boynuz ve Dişlerini Satarken Yakalandı! Milyonlarca Lira Para Cezası Kesildi
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Türkiye'de uluslararası korunan hayvanların, kaçakçılığının engellenmesine yönelik mücadele devam ediyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1.Bölge Müdürlüğüne gelen ihbar ekipleri harekete geçirdi. Koruma altındaki yaban hayvanlarının boynuz, diş gibi uzuvlarının süs eşyası ve tespih yapılmak üzere satışının yapıldığı bildirildi.

İhbar üzerine tespit edilen adreste 2,5 milyon lira piyasa değeri olan 3 çift dağ keçisi boynuzu, 7 antilop boynuzu, 1 kızıl geyik boynuzu parçası, 23 fildişi parçası, mamut fildişi karışık parçaları, 7 balina dişi parçaları ve 14 bufalo boynuzu parçaları ele geçirildi.

İlgili kişi hakkında 1 milyon 100 bin lira tazminat ve 26 bin 390 lira idari para cezası uygulandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Doğa Koruma ve Milli Parklar # yaban hayvanları
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