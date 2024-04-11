"Kilit Kavşak" Kırıkkale'de bayram dönüşü yoğunluğu başladı!
43 ilin bağlantı noktası olan "Kilit Kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de bayram tatili dönüşü yoğunluğu başladı.
43 ilin bağlantı noktası olan "Kilit Kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de bayram tatili dönüşü yoğunluğu başladı.
Özellikle Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Samsun kara yolunda yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik polisleri ulaşımın aksamaması için çalışma başlattı.
Karayolları ekipleri trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.
Kara yolundaki trafik yoğunluğunun ilerleyen günlerde artması bekleniyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı