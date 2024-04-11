"Kilit Kavşak" Kırıkkale'de bayram dönüşü yoğunluğu başladı!

43 ilin bağlantı noktası olan "Kilit Kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de bayram tatili dönüşü yoğunluğu başladı.

"Kilit Kavşak" Kırıkkale'de bayram dönüşü yoğunluğu başladı!
Editör: Metehan Gül
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43 ilin bağlantı noktası olan "Kilit Kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de bayram tatili dönüşü yoğunluğu başladı.

Özellikle Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Samsun kara yolunda yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik polisleri ulaşımın aksamaması için çalışma başlattı.

Karayolları ekipleri trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.

Kara yolundaki trafik yoğunluğunun ilerleyen günlerde artması bekleniyor.

"Kilit Kavşak" Kırıkkale'de bayram dönüşü yoğunluğu başladı! - Resim : 1

Kaynak: Anadolu Ajansı

# kırıkkale # Trafik
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