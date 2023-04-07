Kimliği belirlenemeyen çocuk sayısı açıklandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş'taki temasları kapsamında, Afet Acil Sosyal Yardım (ASYA) bünyesinde kuruluş çalışmaları yapılan sosyal markette incelemelerde bulundu.

Derya Yanık, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Bakanlıklarının deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdüğünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine çizdiği misyonun "Hiçbir vatandaşı hiçbir yerde geride bırakmamak" olduğunu vurgulayan Yanık, tüm depremzedelere ulaşmak adına çalıştıklarını dile getirdi.

Büyük bir hassasiyet ve dikkatle refakatsiz çocuklarla ilgili çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Yanık, şöyle devam etti:

- Bugüne kadar Bakanlığımıza ulaşan refakatsiz çocuk sayısı 1915. Son zamanlarda bu sayıyı özellikle aynı tekrarladığımızı duyuyorsunuz. Bunun sebebi şu; depremin ilk zamanlarında belli bir süre Sağlık Bakanlığımız, Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğümüz ile beraber refakatsiz olan çocukların tamamı bizim kayıtlarımıza girmekte ve sonrasında kimliklendirme ve ailelerine teslim süreçlerini biz takip etmekteydik. Ancak yaklaşık bir aydır refakatsiz çocukların kimliklendirme işlemleri asayişi ilgilendirdiği için doğrudan doğruya Emniyet Genel Müdürlüğümüz, İçişleri Bakanlığımız uhdesine geçti. Biz şu anda Bakanlığımızın kayıtlarına girmiş 1915 çocuğumuzun, halihazırda kimliği bilinmeyen yahut ailesine ulaşılması gereken kısmıyla ilgili çalışmaları sürdürüyoruz.

REFAKATSİZ ÇOCUKLARA İLİŞKİN VERİLER

Bakıma ihtiyacı olan çocukların kurumlarına getirildiğini belirten Yanık, refakatsiz çocuklara ilişkin şu verileri aktardı:

- Şu ana kadar 1915 çocuğumuzdan ailesine teslim edilen çocuk sayısı 1783. Hastanede takibi yapılan çocuk sayısı 47. Hastanede tedavisi devam ederken vefat eden çocuk sayısı maalesef 7. Kuruluş bakımına alınan çocuğumuz 78. Kuruluş bakımında olup da halihazırda kimliği henüz tespit edilememiş çocuk sayımız da 23. Bu çocuklarımızın dışında, bunlar hayatta olan çocuklarımız şükürler olsun - ailelerin aradığı çocuklar içerisinde 472 çocuğumuzun da vefat ettiği bilgisini paylaşmak isterim.

AYNİ YARDIMLARA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR

Afet ve acil durum kapsamında Bakanlıklarının temel sorumluluklarından birinin psikososyal destek çalışmaları, diğerinin de ayni bağış ve depo yönetimi olduğunu belirten Yanık, şunları kaydetti:

- Ayni yardımlarla alakalı durumumuz halihazırda bugüne kadar 3 bin 259 ASYA personelimizle, 574 araçla deprem bölgesinde 11 ilde hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Hava seferi olarak 445 helikopter, 42 uçak, toplam 487 hava seferi yapmışız. An itibarıyla toplamda 71 depomuz var. Biliyorsunuz depoları deprem bölgesinde belli lojistik merkezler olarak oluşturduk ve buralara sarf malzemelerini depolayarak ihtiyaç duyulan bölgelere o depolardan dağıtımlarını yapıyoruz. Yurt dışından gelen yardımlar için de daha çok gümrük kapılarına yakın kurduğumuz 16 depo var. Toplamda 87 depomuz halihazırda aktif olarak kullandığımız depolarımız. Ticari hayatın da başlaması, vatandaşlarımızın günlük ticari faaliyetlerinin de ekonominin de beslenmesi noktasında desteklenmesi gerekiyor.

"DEPREMZEDE VATANDAŞLARIMIZI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Deprem bölgesinde dün itibarıyla toplam 203 sosyal market kurduklarını, 64 kalemde bugüne kadar yaklaşık 89 milyon adet ürün dağıttıklarını belirten Yanık, şöyle devam etti:

- Depremin hemen başından başlamak üzere daha sonra peyderpey 10 ilimize 7 yüz 60 milyon lira acil durum ödeneği göndermiştik. Daha sonra depremzede vatandaşlarımızın transfer oldukları, geriye kalan 71 bir ilimize de 639 milyon 605 bin lira olmak üzere acil durum ödenekleri gönderdik. Bugüne kadar afet kapsamında toplam 1 milyar 399 milyon 650 bin lira acil durum ödeneği sosyal yardımlaşma vakıflarımıza göndermişiz. Ek periyodik paylarla beraber önümüzdeki süreçte de ihtiyaç oldukça depremzede vatandaşlarımızın özellikle yoğun olarak bulundukları yerler başta olmak üzere vakıflarımızı desteklemeye, vakıflarımız üzerinden de depremzede vatandaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz.

Bakan Yanık, psikososyal destekle alakalı da deprem bölgesinde bugüne kadar 4 bin 808 personelle 1 milyon 481 bin 367 görüşme gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, bu çalışmaları da çok önemsediklerini aktardı.

Deprem bölgesinde kadınların ihtiyaçlarına yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını da belirten Derya Yanık, her konuda çalışmalarının aynı kararlılıkla devam edeceğini sözlerine ekledi.

Derya Yanık, daha sonra, depremde iş yerleri yıkılan ya da ağır hasar alan küçük esnafın yeniden ekonomik hayata dahil olması için Kocaeli Valiliğince kente kazandırılan "AFAD Kocaeli Çarşısı"nda incelemelerde bulundu.