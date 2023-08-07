Kira anlaşmazlıklarına arabulucu çözümü! Başvurular 1 Eylül'den itibaren yapılabilecek

Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki sorunlar bitmek bilmiyor. Yaşanan anlaşmazlıklar çoğu zaman mahkemey taşınıyor. Dava dosyaları çığ gibi büyüdü.

Ancak atılan yeni adım, mahkeme sürecini de hızlandıracak. Davalar mahkemeye intikal etmeden daha az masrafla daha kısa sürede sonuçlanabilecek.

Kira anlaşmazlıkları için açılan davalarda "arabuluculuk sistemi" zorunlu hale getirildi.

Müracaatlar adliyelerdeki arabuluculuk bürolarında yapılacak.

Taraflar sorunların giderilmesi için arabuluculuk başvurusunu 1 Eylül tarihinden itibaren yapabilecek.