Kız arkadaşına su altında evlenme teklif etti

Muğla'nın Fethiye bir kişinin, kız arkadaşına su altında evlilik teklif etmesi su altı kamerasıyla görüntülendi.

Kız arkadaşına su altında evlenme teklif etti

İlçede esnaf olan Ufuk Kolsuz, su altında evlilik teklifi yapmak için ilçede dalış okulu işleten Önder Diktaş'a başvurdu.

Tekneyle Dalyan Koyu'na açılan Kolsuz ile kız arkadaşı Ceylan Cengiz, dalış kıyafetleri giyerek eğitmenlerle 5 metre derinliğe daldı.

Su altındaki etkinlikler sırasında, dalış ekibi Kolsuz'un yanında "Benimle evlenir misin?" yazılı afiş açtı. Yazıyı okutan Cengiz, erkek arkadaşının boynuna sarıldı.

Ufuk Kolsuz, teklifini kabul eden kız arkadaşının parmağına tektaş yüzük taktı.

Çiftin mutlu anları su altı kamerasıyla kaydedildi.

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