Kız arkadaşını boğarak öldürdü

Tekirdağ'da kadın cinayeti meydana geldi. Aralarında ilişki olan Ü.A. ile kız arkadaşı S.A Çerkezköy ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde bir araya geldi.

İddiaya göre çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ü.A, S.A'yı boğarak öldürdü.

Daha sonra polis merkezine giderek teslim olan Ü.A. gözaltına alındı.

Ü.A'nın ifadesi üzerine adrese sağlık ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemede, S.A'nın öldüğünü belirledi.

Kadının cesedi Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.