Kız arkadaşını boğarak öldürdü

Bir kadın cinayeti haberi daha Tekirdağ'dan geldi. Kız arkadaşını boğarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli polise teslim olarak gözaltına alındı.

Kız arkadaşını boğarak öldürdü
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Tekirdağ'da kadın cinayeti meydana geldi. Aralarında ilişki olan Ü.A. ile kız arkadaşı S.A Çerkezköy ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde bir araya geldi.

İddiaya göre çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ü.A, S.A'yı boğarak öldürdü.

Daha sonra polis merkezine giderek teslim olan Ü.A. gözaltına alındı.

Ü.A'nın ifadesi üzerine adrese sağlık ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemede, S.A'nın öldüğünü belirledi.

Kadının cesedi Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Tekirdağ # kadın cinayeti
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