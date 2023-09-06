Kocasinan Belediyesi'nden örnek uygulama! İhtiyaç sahibi aileler yalnız bırakılmadı
Kayseri Kocasinan Belediyesi örnek uygulamayı harekete geçirdi. İhtiyaç sahibi aileler, Dost Eli projesi kapsamında ücretsiz şekilde alışveriş yapabiliyorlar.
Kayseri Kocasinan Belediyesi ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmıyor.
"Dost Eli" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi aileler, belediye tarafından açılan market ve mağazadan ücretsiz şekilde alışveriş yapabiliyorlar.
Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdari, proje kapsamında açılan marketle vatandaşların ücretsiz şekilde gıda alışverişlerini yaptıklarını söyledi.
Vatandaşlar yine belediye tarafından açılan mağazada giyim alışverişlerini de yapabiliyor.
Aynı zamanda 65 yaş üstü ve engelli 171 aileye sıcak desteği sağlanarak ihtiyaç sahibi ailelere yardım ediliyor.