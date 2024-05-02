Konya'da feci trafik kazası! 24 kişi yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Midibüsle panelvanın çarpışması sonucu gerçekleşen kazada 24 kişi yaralandı. Yaralılar Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konya'da feci trafik kazası! 24 kişi yaralandı
Editör: Yasin Kerim Aşan

Konya'nın Karapınar ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Konya-Adana kara yolu Emirgazi kavşağı oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ö.Ü. idaresindeki 42 E 2196 plakalı midibüs, M.H.Ö'nün kullandığı 42 L 3232 plakalı panelvan ile çarpıştı.

Konya'da feci trafik kazası! 24 kişi yaralandı - Resim : 1

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı. Yaralılar Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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