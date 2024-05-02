Konya'da gece deprem oldu! Kandilli Rasathanesi duyurdu
Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlara duyurdu. Konya'da gece deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3,3 olarak belirlendi...
Kandilli Rasathanesi X üzerinden vatandaşlara duyurdu. Konya'da bu gece deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3,3 olarak belirlendi. Depremin derinliği ise 2,4 kilometre olarak tespit edildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 1, 2024
GOLOREN-EMIRGAZI (KONYA) https://t.co/3hY9Ne12kX
02.05.2024, 02:21:08 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 2.4 km#Kandilli