Konya'da gece deprem oldu! Kandilli Rasathanesi duyurdu

Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlara duyurdu. Konya'da gece deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3,3 olarak belirlendi...

Konya'da gece deprem oldu! Kandilli Rasathanesi duyurdu

Kandilli Rasathanesi X üzerinden vatandaşlara duyurdu. Konya'da bu gece deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3,3 olarak belirlendi. Depremin derinliği ise 2,4 kilometre olarak tespit edildi.

Konya'da deprem olduKonya'da deprem olduYurt
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