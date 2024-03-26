Konya'da zincirleme trafik kazası! 4 tır birbirine girdi

Konya'nın Akşehir ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kaza, Akşehir Tren Garı kavşağında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Hakan Karapınar idaresindeki 42 AGK 715 plakalı tır, kırmızı ışıkta bekleyen Osman Yiğit idaresindeki 01 ASV 343 plakalı tıra çarptı. Semih Çapraz idaresindeki 10 AIY 433 plakalı tır da Karapınar idaresindeki tıra, Nedim Kılıç yönetimindeki 16 Y 0358 plakalı tır da önünde seyreden Çapraz'ın kullandığı tıra çarptı.

4 tırın karıştığı feci zincirleme trafik kazasında, sürücü Nedim Kılıç, tırın kabininde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Akşehir İtfaiye Merkezi personeli, Kılıç'ın cansız bedenini kabinden çıkardı.

Kazada yaralanan tır sürücüleri Semih Çapraz, Osman Yiğit ve Hakan Karapınar, ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza nedeniyle bir süre trafikte aksama yaşandı. Kazaya karışan tırların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.