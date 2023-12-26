Konyalılar Müjde! Ulaşımda İndirim Geliyor...

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden Konyakart aylık sınırsız indirimli abonman ile ilgili sürpriz bir adım geldi.

Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarında (otobüs-tramvay) kullanılan ve daha önce 240 TL olarak belirlenen “Konyakart aylık sınırsız indirimli abonman” ücretinde 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere indirime gitti.

Zam Yerine İndirim

Özellikle öğrencileri yakından ilgilendiren aylık sınırsız abonman ile kullanıcılar 1 Ocak itibariyle 20 TL’lik yeni avantaj ile 220 TL yükleme yaparak kullanacaklar. Özellikle günde 3-4 kez otobüs ve tramvay kullanmak zorunda kalanlar için önemli bir avantaj sunan Konyakart aylık sınırsız indirimli abonman ile şehir içi ulaşım daha cazip hale geliyor.

Kimler Yararlanabilecek

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kararı gereğince; belirlenen kişiler, kişiselleştirilmiş Konyakart’larını toplu ulaşım araçları veya turnikelerde tesisli validatörlere okutmak suretiyle, indirimli seyahatten yararlanabilecek. Bu kapsam dışında kalan yolculara, tam ücret tarifesi uygulanacak. 1 Ocak 2024 tarihi öncesi yapılan Konyakart aylık sınırsız indirimli abonman yüklemelerine ilişkin herhangi bir ücret iadesi yapılmayacak.

Kaynak: BBN Haber