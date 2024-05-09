Kütahya'da sentetik uyuşturucu emdirilmiş peçeteler ele geçirildi

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla biri kadın 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'sinin cezaevinden izinli çıktıkları öğrenildi

Kütahya'da sentetik uyuşturucu emdirilmiş peçeteler ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Kütahya'ya uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Kütahya Şehirlerarası Otobüs Terminaline gelen yolcu otobüsünden inen Y.Ş. (41), İ.L. (59) ve A.Ö'yi (26) gözaltına alan ekipler, otobüsle getirdikleri çöp torbası içine gizlenmiş ve sentetik uyuşturucu emdirilmiş 45 bin 71 kullanımlık kağıt peçete ele geçirildi.

Emniyete götürülen zanlılardan Y.Ş. ve İ.L'nin, Kütahya'daki açık cezaevinden izinli çıktıkları öğrenildi.

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