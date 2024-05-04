Lezita direnişçilerinden Bakan Işıkhan'a tepki

Bakanlığın grev açıklamasına Sendikadan yanıt gecikmedi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren Lezita Fabrikası'nda çalışan Öz Gıda İş Sendikası üyesi işçilerin grevine ilişkin açıklama yaptı.



Işıkhan, "Grev kararının yabancı işçiler nedeniyle alındığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı ve Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Halil Çukutli konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak bakanlığa tepki gösterdi. İşçi sayısında tutarsızlık olduğu belirtildi.

Çukutli, Bakanlığının açıklamasının işverene moral üstünlüğü sağlayacağını ifade etti: "Bakanlıkça yapılan paylaşımda, greve çıkan işçi sayısı ile ilgili rakam tutarsızlığının, işveren tarafından yapıldığında bile hoş karşılanmayacağı ortadayken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından resmi X hesabından yapılması, son derece manidardır. İşverene moral üstünlük sağlayacağı açık olan böyle bir açıklamanın, 58 gündür hakkını arayan grevci işçilerimiz için ise adalete olan güvenlerini sarsacağı muhakkaktır. "



Öz Gıda İş Sendikası’nda örgütlü işçiler, iş verenin toplu sözleşme masasına oturmaması nedeniyle 7 Mart’tan bu yana grevde.