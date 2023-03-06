Mahalle bekçisi depremzede çocukları tıraş etti

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli mahalle bekçisi Murat Özkaya, gönüllü olarak gittiği deprem bölgesinde, beraberinde getirdiği tıraş takımınıyla depremzede çocukların saçlarını kesti.

Mahalle bekçisi depremzede çocukları tıraş etti
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Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli mahalle bekçisi Murat Özkaya, gönüllü olarak gittiği deprem bölgesinde, beraberinde getirdiği tıraş takımınıyla depremzede çocukların saçlarını kesti. Daha önce berberlik yaptığı öğrenilen Özkaya, çocuklar başta olmak üzere depremzedelerin saç kesimlerini de yaptı. Özkaya, bölgede gönüllü olarak çalışırken aynı zamanda
saç kesimi gibi ihtiyaçlarını da karşılayarak destek olmaya çalıştığını söyledi.

Kaynak: DHA

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