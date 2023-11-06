Malatya'da 400 Konut için Temel Atma Töreni

Malatya'da depreme dayanıklı 400 sosyal konutun temeli atıldı.



6 Şubat'taki büyük depremin yıkıma neden olduğu Malatya'da, Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi'nde 400 sosyal konut için temel atma töreni düzenlendi.



Törende konuşan Malatya Valisi Ersin Yazıcı, çok kısa bir sürede kenti yeniden ayağa kaldıracaklarını belirtti.



Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de, atılan temellerin 8 şiddetindeki depremlere dayanıklı olduğunu kaydetti.



Proje kapsamında, 200 konut Çamurlu Mahallesi'nde, 200 konut da Şehit Fevzi Mahallesi’nde olmak üzere 400 adet sosyal konut yapılacak.