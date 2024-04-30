Malatya'da deprem oldu
Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabından duyurdu. Malatya'da deprem oldu. Deprem, Yeşilyurt'ta meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi X hesabından duyurdu. Malatya'da deprem oldu. Deprem, Yeşilyurt'ta meydana geldi. Depremin büyüklüğü ise 3,2 kilometre olarak tespit edildi. Depremin derinliği ise 5 kilometredir.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 29, 2024
BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) https://t.co/pFT0OnodSS
30.04.2024, 01:08:36 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 5.0 km#Kandilli