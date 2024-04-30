Malatya'da deprem oldu

Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabından duyurdu. Malatya'da deprem oldu. Deprem, Yeşilyurt'ta meydana geldi.

Malatya'da deprem oldu

Kandilli Rasathanesi X hesabından duyurdu. Malatya'da deprem oldu. Deprem, Yeşilyurt'ta meydana geldi. Depremin büyüklüğü ise 3,2 kilometre olarak tespit edildi. Depremin derinliği ise 5 kilometredir.

Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde depremEge Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde depremGündem
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