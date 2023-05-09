Malatya'da duvar çöktü
Malatya'da, depremde hasar gören bir binanın çöken duvarının altında kalarak ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Muhammed Öz (17), Tecde Mahallesi Hüseyin Gazi Caddesi'nde girdiği, depremde hasar gören binada çöken duvarın altında kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Öz, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu AjansıMalatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem Şanlıurfa'da feci kaza Bandırma'da facianın eşiğinden dönüldü Sakarya'da feci kaza