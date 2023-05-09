Malatya'da duvar çöktü

Malatya'da, depremde hasar gören bir binanın çöken duvarının altında kalarak ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Malatya'da duvar çöktü
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Alınan bilgiye göre, Muhammed Öz (17), Tecde Mahallesi Hüseyin Gazi Caddesi'nde girdiği, depremde hasar gören binada çöken duvarın altında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Öz, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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