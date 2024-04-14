Malatya'da feci trafik kazası! Ölü ve yaralılar var

Malatya'nın Darende ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi ölürken 5 kişi de yaralandı.

Malatya'da feci trafik kazası! Ölü ve yaralılar var
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Malatya'nın Darende ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, D300 kara yolu Nadir Mahallesi mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Batuhan Yılkınc yönetimindeki 44 DZ 542 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 DTB 449 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Batuhan Yılkınc'ın yanı sıra Hüseyin Taha, Hacer ve Meryem Tuana Bozkurt ile Cihan, Gül, Rana ve Cihangir Aydın yaralandı.

Durumu ağır olan Hüseyin Taha ve Hacer Bozkurt ambulans helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralılardan Meryem Tuana ve Hacer Bozkurt ile Batuhan Yılkınc kaldırıldıkları hastanelerde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların ise durumunun kritik olduğu öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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