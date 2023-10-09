Malatya'daki depremin ardından hangi illerde deprem oldu? Diğer depremler hissedildi mi? Kandilli ve AFAD açıkladı: 9 Ekim'de gerçekleşen depremler...

Deprem hayatımızın en büyük gerçeklerinden birisi. Bu nedenle depreme hazırlıklı olmak için insanlar daha önce gerçekleşen depremleri merak etmektedir. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ise deprem verilerine dair en güvenilir iki kurumdur. AFAD ve Kandilli Rasathanesi her gün gerçekleşen depremleri kaydederek internet sitelerinde duyururlar.

9 Ekim günü hangi illerde deprem oldu? 9 Ekim'de gerçekleşen depremlerden hangileri hissedildi? İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın kaydettiği son depremler...

9 EKİM GÜNÜ AFAD'IN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER

2023-10-09 10:12:39 38.908 32.968 7.0 ML 1.3 Kulu (Konya) 605780

2023-10-09 09:41:03 38.308 38.14 7.0 ML 2.2 Yeşilyurt (Malatya) 605779

2023-10-09 09:28:53 38.326 38.146 6.96 MW 4.3 Yeşilyurt (Malatya) 605778

2023-10-09 09:01:20 38.261 38.354 10.48 ML 2.3 Battalgazi (Malatya) 605777

2023-10-09 08:50:54 37.711 34.741 7.02 ML 2.5 Bor (Niğde) 605776

2023-10-09 08:41:13 37.954 38.224 7.02 ML 1.2 Merkez (Adıyaman) 605775

2023-10-09 08:16:38 38.432 37.56 6.96 ML 1.7 Darende (Malatya) 605774

2023-10-09 07:52:39 38.162 36.633 7.0 ML 2.3 Göksun (Kahramanmaraş) 605772

2023-10-09 07:44:13 38.437 37.616 13.44 ML 1.6 Darende (Malatya) 605773

2023-10-09 07:09:17 37.702 34.732 7.02 ML 1.9 Bor (Niğde) 605765

2023-10-09 06:31:15 38.12 38.466 7.0 ML 1.5 Sincik (Adıyaman) 605763

2023-10-09 06:19:41 40.724 35.692 7.06 ML 1.8 Suluova (Amasya) 605762

2023-10-09 06:01:28 38.083 38.175 7.0 ML 0.8 Yeşilyurt (Malatya) 605761

2023-10-09 05:49:57 37.155 38.057 5.12 ML 1.1 Birecik (Şanlıurfa) 605771

2023-10-09 05:39:29 38.5 39.465 7.0 ML 1.2 Hazar Gölü - [02.90 km] Maden (Elazığ) 605770

2023-10-09 05:37:27 37.768 37.631 7.0 ML 1.3 Gölbaşı (Adıyaman) 605769

2023-10-09 05:25:33 38.242 37.718 7.0 ML 1.1 Elbistan (Kahramanmaraş) 605764

2023-10-09 05:17:58 38.255 37.823 7.03 ML 1.1 Akçadağ (Malatya) 605766

2023-10-09 05:11:59 38.122 38.371 8.16 ML 0.8 Çelikhan (Adıyaman) 605767

2023-10-09 05:04:37 37.998 36.492 7.0 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş) 605768

2023-10-09 05:01:42 38.027 37.559 9.6 ML 3.2 Nurhak (Kahramanmaraş) 605760

2023-10-09 03:56:10 36.042 27.352 9.85 ML 2.0 Ege Denizi - [72.93 km] Datça (Muğla) 605757

2023-10-09 03:55:35 37.851 36.283 7.0 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş) 605758

2023-10-09 03:53:24 40.61 36.766 3.75 ML 1.7 Niksar (Tokat) 605759

2023-10-09 03:42:14 37.99 36.667 7.0 ML 2.3 Göksun (Kahramanmaraş) 605752

2023-10-09 03:35:22 37.954 36.672 5.32 ML 2.9 Onikişubat (Kahramanmaraş) 605751

2023-10-09 03:31:28 36.494 28.675 7.0 ML 2.1 Akdeniz - [24.67 km] Ortaca (Muğla) 605756

2023-10-09 03:26:17 38.453 37.653 7.0 ML 1.2 Darende (Malatya) 605754

2023-10-09 03:23:06 35.721 27.12 10.69 ML 2.2 Ege Denizi - [111.94 km] Datça (Muğla) 605755

2023-10-09 03:03:26 36.253 36.172 7.0 ML 1.9 Antakya (Hatay) 605753

2023-10-09 02:57:23 41.608 25.694 10.0 ML 1.7 Krumovgrad, Kırcaali (Bulgaristan) - [56.50 km] Merkez (Edirne) 605750

2023-10-09 02:48:17 37.055 30.842 27.99 ML 1.5 Aksu (Antalya) 605749

2023-10-09 02:34:12 38.21 38.88 10.69 ML 0.7 Pütürge (Malatya) 605748

2023-10-09 02:25:39 37.0 27.736 8.51 ML 1.4 Bodrum (Muğla) 605747

2023-10-09 02:12:24 37.987 36.483 7.05 ML 2.3 Göksun (Kahramanmaraş) 605745

2023-10-09 02:03:02 38.193 37.71 7.0 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş) 605746

2023-10-09 01:55:30 38.201 37.84 7.0 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya) 605744

2023-10-09 01:48:55 38.215 38.688 7.0 ML 1.3 Pütürge (Malatya) 605743

2023-10-09 01:24:48 38.13 38.527 7.0 ML 1.6 Sincik (Adıyaman) 605742

2023-10-09 01:23:38 36.208 36.018 7.02 ML 2.1 Samandağ (Hatay) 605741

2023-10-09 00:57:36 38.091 37.745 7.55 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya) 605739

2023-10-09 00:56:42 37.89 36.301 7.07 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş) 605737

2023-10-09 00:39:23 37.263 36.388 7.0 ML 1.3 Düziçi (Osmaniye) 605740

2023-10-09 00:34:40 38.109 38.547 7.0 ML 1.1 Sincik (Adıyaman) 605738

2023-10-09 00:23:49 38.284 38.859 7.0 ML 0.7 Pütürge (Malatya) 605735

2023-10-09 00:18:37 39.462 44.47 7.01 ML 1.6 Maku, West Azarbaijan (İran) - [06.85 km] Doğubayazıt (Ağrı) 605736

9 EKİM 2023 İÇİN KANDİLLİ RASATHANESİNİN KAYDETTİĞİ DEPREMLER

2023.10.09 09:41:03 38.3663 38.1528 5.0 -.- 2.0 -.- OZAL-(MALATYA) İlksel

2023.10.09 09:28:53 38.2902 38.1525 5.0 -.- 4.3 4.2 SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.10.09 09:01:20 38.3067 38.2902 5.0 -.- 2.3 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.10.09 08:50:55 37.7008 34.7505 5.3 -.- 2.3 -.- KURKCU-BOR (NIGDE) İlksel

2023.10.09 08:16:38 38.4672 37.5605 4.4 -.- 1.7 -.- CAYBASI-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.10.09 07:52:39 38.1647 36.6840 9.3 -.- 2.4 -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.09 07:44:12 38.4952 37.5650 8.6 -.- 1.5 -.- AKCATOPRAK-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.10.09 07:09:18 37.6575 34.7442 3.6 -.- 1.8 -.- IMRAHOR-ULUKISLA (NIGDE) İlksel

2023.10.09 06:19:41 40.7242 35.7512 8.1 -.- 2.2 -.- HARMANAGILI-SULUOVA (AMASYA) İlksel

2023.10.09 06:09:16 37.8102 24.0310 11.3 -.- 3.2 3.2 YUNANISTAN İlksel

2023.10.09 05:07:34 41.7002 24.2915 5.8 -.- 1.5 -.- BULGARISTAN İlksel

2023.10.09 05:01:41 37.9850 37.5408 2.0 -.- 3.1 3.1 TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.09 04:36:36 36.1948 36.1952 3.3 -.- 1.5 -.- KURUYER-(HATAY) İlksel

2023.10.09 04:30:22 37.2712 37.0893 5.9 -.- 1.5 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.09 03:56:09 36.0452 27.1325 12.7 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2023.10.09 03:55:34 37.8640 36.2775 5.4 -.- 1.6 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.10.09 03:53:23 40.6207 36.7775 4.0 -.- 1.7 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT) İlksel

2023.10.09 03:42:14 38.0067 36.7422 5.1 -.- 2.2 -.- YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.09 03:35:22 37.9775 36.7325 5.2 -.- 2.7 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.09 03:31:29 36.6012 28.7743 4.4 -.- 2.2 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

2023.10.09 03:23:05 35.6138 27.0508 28.8 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2023.10.09 03:21:01 36.0137 36.2365 5.0 -.- 1.1 -.- DOKUZDAL-ALTINOZU (HATAY) İlksel

2023.10.09 03:18:43 38.8272 37.4678 19.5 -.- 1.3 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.10.09 03:15:42 36.9697 35.9555 5.1 -.- 1.1 -.- SARIMAZI-CEYHAN (ADANA) İlksel

2023.10.09 03:03:25 36.2348 36.1463 5.8 -.- 1.9 -.- ODABASI-(HATAY) İlksel

2023.10.09 02:57:20 41.6432 25.4898 10.5 -.- 1.4 -.- BULGARISTAN İlksel

2023.10.09 02:49:43 40.4633 35.0018 16.7 -.- 1.6 -.- SEKERBEY-(CORUM) İlksel

2023.10.09 02:38:38 36.2918 36.2435 4.4 -.- 1.0 -.- AKCAOVA-(HATAY) İlksel

2023.10.09 02:25:38 37.0098 27.7052 1.5 -.- 1.5 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel

2023.10.09 02:12:24 38.0077 36.5238 5.0 -.- 2.3 -.- ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.09 01:55:30 38.1905 37.8685 11.1 -.- 1.5 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.10.09 01:24:46 38.1328 38.5178 5.0 -.- 1.9 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.10.09 01:23:36 36.1620 35.9192 7.0 -.- 1.8 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.10.09 01:06:17 34.7172 25.1853 15.3 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2023.10.09 00:39:23 37.2418 36.4155 11.8 -.- 1.6 -.- BOSTANLAR-DUZICI (OSMANIYE) İlksel

2023.10.09 00:18:36 39.3205 44.5505 11.5 -.- 2.1 -.- SARICAVUS-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel