Manisa Soma'da vatandaşlar yerli üretime sahip çıkıyor

Kara elmas diyarı Soma’da, vatandaşlar ithal kömüre karşı çıkıyor.

Manisa’nın Soma ilçesinde maden emekçilerinin temsilcileri, ‘yerli kömür satılamadığında 17 bin maden emekçisinin işsiz kalacağı, ocakların kapatılacağı’ uyarısı yapıyor. Somalı vatandaşlar tedirgin. Çünkü ilçenin tek gelir kaynağı, kömür.

Vatandaşlar madencinin emeğine, yerli üretime sahip çıkıyor. İthal kömürü istemiyor.

Türkiye Maden İşleri Sendikası Ege Bölge 1 Nolu Şube Başkanı Rıza Sal, ithal kömüre sınırlama istedi.

Soma Tes- İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Girginler de yaşanan sorunlara dikkat çekti, bir an önce çözüm talep etti.





