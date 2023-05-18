Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra Manisa çevreleri ile İzmir'in kuzeyinde öngörülen gök gürültülü sağanağa karşı ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İÇ ANADOLU VE BATI KARADENİZ İÇİN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji yarın İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Bolu, Çankırı, Çorum, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kırşehir, Nevşehir, Konya ve Aksaray çevreleri ile Kastamonu'nun güneyinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.