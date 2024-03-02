Manisa'da feci kaza! 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. İstanbul-İzmir Otoyolu'nda seyir halindeki bir kargo kamyonu, refüjdeki aydınlatma direklerine çarparak devrildi. Kamyondaki sürücü yaralanırken yolcu hayatını kaybetti.

Manisa'da feci kaza! 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı
Editör: Yasin Kerim Aşan

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Kazann yaşandığı adres, İstanbul-İzmir Otoyolunun Saruhanlı ilçesi geçişi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Şemsettin G'nin kullandığı 06 CEN 917 plakalı kargo kamyonu kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direklerine çarptı. Kamyon, çarpmanın etkisiyle devrildi.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve otoyol ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, kamyondaki yolcu İsa D'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı kamyon sürücüsü Şemşettin G. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde trafik tek şeritten sağlandı. Öte yandan kamyonun çarpması sonucu yola devrilen aydınlatma direklerine çarpan 2 otomobilde de hasar oluştu.

20 şehirde Sibergöz-23 operasyonu! 146 şüpheli yakalandı20 şehirde Sibergöz-23 operasyonu! 146 şüpheli yakalandıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# trafik kazası # Manisa # Saruhanlı
Çok Okunanlar
O illerin Emniyet Müdürü değişti!
O illerin Emniyet Müdürü değişti!
Adnan Oktar davasında flaş gelişme!
Adnan Oktar davasında flaş gelişme!
Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu Cemevi ziyaretinde konuştu
Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu Cemevi ziyaretinde konuştu
20 şehirde Sibergöz-23 operasyonu!
20 şehirde Sibergöz-23 operasyonu!
Buğra Kavuncu gazetecilerle bir araya geldi
Buğra Kavuncu gazetecilerle bir araya geldi
Öne Çıkanlar ABD'den Türk iş insanlarına tehdit! - Ulusal Özel - S. Üsküplü, S. Latifoğlu, C. Aytek, A. C.Yüksel ABD'den Türk iş insanlarına tehdit! - Ulusal Özel - S. Üsküplü, S. Latifoğlu, C. Aytek, A. C.Yüksel Göçmen kaçakçılığına darbe: 7 kişi tutuklandı! Göçmen kaçakçılığına darbe: 7 kişi tutuklandı!