Manisa'da feci kaza! 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. İstanbul-İzmir Otoyolu'nda seyir halindeki bir kargo kamyonu, refüjdeki aydınlatma direklerine çarparak devrildi. Kamyondaki sürücü yaralanırken yolcu hayatını kaybetti.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Kazann yaşandığı adres, İstanbul-İzmir Otoyolunun Saruhanlı ilçesi geçişi oldu.
Edinilen bilgiye göre, Şemsettin G'nin kullandığı 06 CEN 917 plakalı kargo kamyonu kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direklerine çarptı. Kamyon, çarpmanın etkisiyle devrildi.
Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve otoyol ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, kamyondaki yolcu İsa D'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı kamyon sürücüsü Şemşettin G. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde trafik tek şeritten sağlandı. Öte yandan kamyonun çarpması sonucu yola devrilen aydınlatma direklerine çarpan 2 otomobilde de hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı