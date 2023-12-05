Manisa'da Feci Trafik Kazası! Onlarca Kişi Yaralandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. İşçileri taşıyan servis midibüsü ile tırın çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı. Yaralılar, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın adresi İzmir Ankara kara yolu Turgutlu ilçesi geçişinde oldu.
Bir fabrikanın işçilerini taşıyan, 58 yaşındaki Nurettin K.'nin kullandığı 45 AKH 605 plakalı servis midibüsü, aynı yönde seyir halindeki 28 yaşındaki Sefa D.'nn kullandığı 33 EFA 11 plakalı tırın dorsesine çarptı.
Kazanın yekililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Midibüs sürücüsü Nurettin K, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Kazada yaralanan 12 kişi, Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Nurettin K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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