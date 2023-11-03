Manisa'da Heyelan Riski! Şehzadeler İlçesinde 5 Ev Boşaltıldı

Kocatepe ve İshakçelebi mahallelerinde kentsel dönüşüm projesinin uygulandığı bölgeye yakın 2013. Sokak'ta yapılan kazı çalışmaları nedeniyle heyelan riski tespit edildi.

Yolda ve bazı evlerin duvarlarında çatlaklar görüldü.

Şehzadeler Belediyesi, sac panellerle etrafını çevirdiği riskli bölgeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak, alçakta kalan bölüme toprak dolgu yaptı.

Ayrıca çevrede ikamet eden 5 aile de evlerinden tahliye edilip, kamu misafirhanelerine yerleştirildi.