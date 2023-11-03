Kamyon Kasasında 7 Milyon 250 Bin Makaron Ele Geçirildi

Yurt genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında ekiplerin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Erzurum'da önemli bir operasyona imza atıldı.

Çat yolu uygulama noktasında çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli bir kamyonu durdurdu.

Ekiplerin kamyonda yaptığı aramalarda 7 milyon 250 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi. Kamyonda bulunan M.Ö. ile S.Y. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.