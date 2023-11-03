Uyuşturucuya Darbe! 44 İlde Narkogüç operasyonu

İçişleri Bakanlığı'nın uyuşturucu ile mücadelesi sürüyor. Bakan Ali Yerlikaya, 44 ilde uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Narkogüç' adı verilen operasyonlarda 176 şüpheli yakalandı, 1 ton 100 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 

Uyuşturucuya Darbe! 44 İlde Narkogüç operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 44 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ‘Narkogüç’ operasyonunda 176 şüphelinin yakalandığını, 1 ton 100 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan ve operasyona ait görüntüleri paylaşan Yerlikaya, uyuşturucu taciri ve uyuşturucu madde suçlarından aranan şahısların yakalanabilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri tarafından şu şehirlerde baskınlar yapıldığını duyurdu:

– İstanbul, İzmir, Adana, Erzurum, Şanlıurfa, Denizli, Antalya, Gaziantep, Ankara, Giresun, Sakarya, Konya, Kütahya, Kırşehir, Afyon, Samsun, Batman, Osmaniye, Karaman, Bolu, Kırklareli, Bursa, Malatya, Tokat, Ağrı, Van, Şırnak, Eskişehir, Elazığ, Muğla, Yalova, Bitlis, Kahramanmaraş, Siirt, Tekirdağ, Kilis, Hatay, Kayseri, Kocaeli, Sinop, Diyarbakır, Hakkari, Mersin ve Düzce.

Sadece İstanbul'da 809 Kilogram Metamfetamin

387 ekip, 985 polis, 2 hava aracı ve 27 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen Narkogüç operasyonlarında şüpheli şahısların adreslerinde çok sayıda uyuşturucu madde bulundu. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucular maddeler arasında; 846 kg metamfetamin, 223 kg skunk, 11 kg kokain, 15 kg esrar, 5 kg bonzai, 0,5 kg eroin, 35 bin uyuşturucu hap, 14 adet tabanca, 4 adet Tüfek ve yüksek miktarda para ele geçirildi. Operasyonlarda sadece İstanbul'da yakalanan metamfetamin miktarı 809 kilogram oldu.

Yerlikaya, operasyona ilişkin değerlendirmesinde “Türkiye’nin huzuru” etiketini kullanarak şu ifadelere yer verdi:

– Milletimizin bilmesini isterim ki geleceğimizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle, göçmen kaçakçılarıyla ve organize suç örgütleriyle mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tek tek tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Aziz milletimizin destek ve dualarıyla zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz.
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