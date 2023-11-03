Erdoğan ile Aliyev Bir Araya Geldi! Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde Görüştüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi için bulundukları Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, liderlerin görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.
Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenleniyor. Zirve için Kazakistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
Görüşmenin Detayları Belli Oldu!
Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmenin detaylarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından açıklama yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler ile İsrail-Filistin çatışmalarının ele alındığı bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin insani yardım çabalarının artarak süreceğini, İsrail'in uluslararası hukuka uygun hareket etmesini sağlamak için uluslararası toplumun güçlü mesajlar vermesi gerektiğini, bölgede kalıcı barışın ancak 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi olarak bütün ve bağımsız Filistin Devletinin kurulması ile mümkün olabileceğini ifade etti. Görüşmede ayrıca Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci ile Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışma sonrası sürecin son durumu da gündeme geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı