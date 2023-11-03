Erdoğan ile Aliyev Bir Araya Geldi! Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde Görüştüler

Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenleniyor. Zirve için Kazakistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Görüşmenin Detayları Belli Oldu!

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmenin detaylarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler ile İsrail-Filistin çatışmalarının ele alındığı bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: