Perinçek'ten Filistin Açıklaması! "Kudüs Bütün İnsanlığın Kutsal Davasıdır"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İstiklal TV Youtube kanalına konuk oldu. Perinçek, burada Filistin’de yaşananlar ve Siyonist İsrail-Filistin savaşına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Filistin’in Hamas önderliğinde direndiğini vurgulayan Perinçek, “Filistin’de Filistin halkı ve Filistin devleti Hamas önderliğinde, aynı zamanda Filistin Kurtuluş Örgütü de devletin başında, onların önderliğinde kahramanca savaş veriyorlar.” dedi.

"Filistin ve Kudüs Bütün İnsanlığın Kutsal Davasıdır"

Perinçek, Filistin ve Kudüs davasının bütün insanlığın kutsal davası olduğunu belirtti. Perinçek, Filistin halkının bütün insanlık namına direndiğini vurguladı. Perinçek, “Orada Amerikan emperyalizmi ve İsrail Siyonizmini göğüslüyorlar. Bizim ülkemizi de tehdit eden devletler onlar. O bakımdan biz hepimiz Filistinliyiz. Bütün insanlık şu anda Filistinli ve hepimizin yüreği orada çarpıyor.” ifadelerini kullandı.

Perinçek, Gazze’de yaşanan katliamlara da değindi. Perinçek, Filistin halkının ölümü göze alan kahramanlar olduğunu belirtti. Perinçek, “Amerikan Emperyalizmi ve İsrail Siyonizmi zalimler. Onlardan her türlü ahlaksızlık beklenir. Aynı zamanda savaşın kurallarını bile çiğnemeleri beklenir. Ama karşılarında ölümü göze almış bir halk var. Dolayısıyla ne fosfor bombası ne kimyasal silah hiç biri kar etmeyecektir. Ancak onların ahlaksızlıklarını ve düşüklüklerini ortaya koyar. Bu bakımdan Filistin halkına güveniyoruz.” dedi.

Hamas Yetkililerinin Mesajı

Perinçek, Hamas yetkililerinin kendisiyle görüştüğünü aktardı. Perinçek, Hamas’ın kendileriyle görüşmesinde, “orada bütün insanlık için mücadele ediyoruz. Yalnız Filistin davası değil, yalnız Arap davası değil, yalnız Müslümanlık davası değil ama Amerikan emperyalizmine, İsrail Siyonizm karşı savaşıyoruz ve bütün insanlığın o cephede bizimle beraber olmalarını istiyoruz. Biz artık lafla destek istemiyoruz, kuvvetle destek tatbikatta destek istiyoruz” dediklerini aktardı.

Türkiye'nin Sorumluluğu

Perinçek, Filistin direnişinde Türkiye’nin de sorumlulukları olduğunu hatırlattı. Perinçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önderliğindeki hükümetin, Filistin halkıyla Türk milleti arasındaki dayanışmayı fiilen yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. Perinçek, şu ifadeleri kullandı:

- Vurada hükümetimizin yeterli bir tavır içinde olmadığını üzülerek görüyoruz. Sargı bezleri yolluyor ama o sargı bezleri hükümetin, sonuç itibariyle Türkiye'nin sorumluluğunu yerine getirmediğinin üzerini örtüyor. Türkiye'nin yapacakları var. Örneğin Suriye ile derhal Suriye'nin kuzeyinde askeri işbirliği yapıp, oradaki İsrail'in ve Amerika Birleşik Devletleri'nin piyonu olan terör örgütlerini, PKK gibi ve diğer İslam bayrağı altında İslam'a düşman olan Amerika İsrail uzantısı terör örgütlerini, Suriye’yle, Irak'la, İran'la ve Rusya'yla işbirliği yaparak temizleyebilir. Bu çok güçlü bir dayanışmadır.

Perinçek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

- Ameliyat malzemesi tırla falan gitmez öyle. Süngüyle gider. karşı taraf yolları süngüyle, silahla kapadığı zaman siz o kapanan yolları tankla açabilirsiniz, süngüyle açabilirsiniz, kuvvetle açabilirsiniz. Onun için kendi kendimizi aldatmayalım. Hükümetimiz mitingler yapıyor, nutuklar atıyor ama yalnız nutuk atıyor. Filistin devletinin Filistin halkının kahramanlığının yanında Türk kahramanlığı bugün sahada değil. Birincisi Suriye'de Suriye’yle birlikte İsrail ve Amerika'nın uzantısı olan terör örgütlerini temizlediğimiz zaman bir yeni cephe açmış oluruz ve çok büyük bir kuvvet desteğidir bu Filistin'in kahramanlığına. İkincisi Türkiye NATO’dan çıkmalı. Sayın Tayyip Erdoğan'ın Filistin mitingindeki konuşmalarını anlamsız buluyorum. Bir tek sözcük anlamlı olabilirİ “Türkiye NATO’dan çıkıyor”, “Türkiye İncirlik ve Kürecik üslerini kapatıyor”. Bunlar Filistin halkına destektir. “Türkiye İsveç'in NATO'ya alınmasını veto ediyor…” Bakın bunu yaptığınız an bütün dünya dengeleri değişir. Türkiye'nin NATO’ya, Amerika'ya, İsrail'e cepheden tavır alması bütün dünyadaki dengeleri altüst eder ve Amerika İsrail'e en ağır darbe olur.

İsveç'in NATO Üyeliğinin Oylanması

Perinçek, Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğini onaylaması karşılığında kredi sözü aldığını açıkladı. Perinçek, “Şunu söyleyeyim, sözler verilmiştir. Tayyip Erdoğan hükümeti İsveç'in NATO'ya alınmasına olur demek karşılığında bir takım kredi sözleri almıştır. Türkiye'nin böyle satılacak bir haysiyeti yok! Türkiye'nin satılacak bir dayanışmadır, bir tavrıdır… Hiçbir şekilde parayla bunların değişmesi mümkün olamaz. Ben bizim hükümetimizin Amerika ile kredi karşılığında İsveç'i NATO'ya alma konusunda söz vermesini buradan protesto ediyorum! Kınıyorum. Bu tavırlarla hiç kimse Filistin halkını Filistin devletini destekleyemez." dedi. Perinçek Türkiye’nin NATO’daki tek Müslüman ülke olduğunu hatırlattı. Perinçek, NATO’nun bir Hristiyan örgütü olduğunu belirterek şöyle konuştu:

- Türkiye NATO’daki tek Müslüman ülke. Bu bir utançtır. NATO Bir Hristiyan örgütü, Avrupa Birliği Bir Hristiyan örgütü ve bunlar zenginler örgütü. Orada Türkiye gibi mazlumlar dünyasının parçası olan, Müslüman dünyanın parçası olan bir ülkenin yeri yok. NATO'nun Amerika'nın Türkiye’mize de düşmanı olduğunu görüyoruz. İşte bakın Ege kıyılarına karşıya bakalım. Dedeağaçtan başlıyor… Ondan sonra Kavala, Selanik, Larisa, Stefanoviç, Girt’in kuzeyi, Kıbrıs'ın güneyi, Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın kuzeyi… Amerika namluların Türkiye'ye çevirmiş. İsrail'le birlikte Amerika Doğu Akdeniz'de Noble Dina ve Nemesis tatbikatların yapıyor. Noble Dina’nın Tevrat'tan bir intikam hikayesi… Türkiye bu silahlı tehditler karşısında Doğu Akdeniz'de ve Ege'de Amerika'nın, İsrail'in silahlı tehditleri karşısında kardeşleriyle beraber olacak, mazlumlarla beraber olacak, zalimlerle beraber olmayacak. NATO'ya üyelik demek zalimlere uşaklık demektir. NATO'ya üyelikte devam etmek demek, zalimlere boyun eğmek de devam etmek demektir. Bunu biz bir Türk olarak bir Müslüman olarak hiçbir şekilde kabul etmiyoruz ve bütün milletimizi ve bütün Müslümanları da bu konuda aktif tavır almaya çağırıyoruz. Bugün Türkiye'de ayağa kalkan kitleler Filistin’le dayanışma yapan kitleler o hareketlerde, o kitlesel, büyük, yüzlerin katıldığı hareketlerde “Kahrolsun Amerikan emperyalizmi”, “Kahrolsun İsrail Siyonizmi”, “NATO'ya Hayır Bağımsız Türkiye”,”NATO’dan çıkalım”, diye haykıralım. Bunları haykırmadan Filistin ile kardeşlik Filistin ile dayanışma olmaz.

NATO Üslerine El Konulması

Perinçek, Türkiye’deki NATO üslerine el konulması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

- Evet üstlere el koyalım. Amerika'ya diyeceğiz ki sana 15 gün süre. Bavullarını derhal topla ve buradan bir tek çamaşırlarınızı elbiselerinizi alıp götürebilirsiniz. Ama burası bizim üssümüz. Buradaki alet, edevat, radar her şey bize aittir. Siz bavullarını toplayın ve 15 günde vatanınıza gidiyorsunuz. Şimdi bunu yaptığınız zaman bütün dengeler değişir ve Filistin cephesinde de savaşanlara en büyük destektir ve İsrail'e en ağır bir tokattır.

Perinçek, Türkiye’nin diğer ülkeleri de birleştirebileceğini belirtti. Perinçek şu ifadeleri kullandı:

- Türkiye bugün onlara önderlik edecek konumdaki olan anahtar ülkedir. Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde - Suriye hazır - Türkiye ile Suriye ona İran da katılır. O da hazır. Rusya da katılır. Onlar Suriye'nin kuzeyinde o Amerika'nın ve İsrail'in güdümünde olan kuvvetlere karşı harekete geçtiği zaman bir araya gelmiş olurlar ve o aynı zamanda Filistin ile bir araya gelmektir ve Filistin'in yanında İsrail'e ve Amerika'ya karşı yeni bir cephe açmaktır.

Türkiye'nin Ukrayna'ya Desteği

Perinçek, Türkiye’nin Ukrayna’ya verdiği desteğin, Filistin direnişine zara vermek olduğunu aktardı. Perinçek şunları ifade etti:

- Yine başka bir şey diyelim bizim üzerimize düşen sorumluluk… Ukrayna'da bizim hükümetimiz Amerikan emperyalizminin yanında, İsrail'in yanında. Ukrayna İsrail'i destekliyor. Ukrayna'nın başında zaten Zelenski denen Yahudi var. Yahudi olmasına bir şey demiyoruz da İsrail'in en büyük destekçisi. Şimdi Türkiye orada Ukrayna'ya silahlar veriyor. Orada İsrail'le beraber olanlara kuvvet veriyor, ondan sonra da buralarda nutuk atıyor. Bizim o nutuklara karnımız tok. O nutuklar bizi kandıramaz. Türk milletini de kandıramaz. kandıramadığını Önümüzdeki dönemde göreceğiz zaten.

İkinci İsrail Projesi'nin Yenilgiye Uğratılması

Perinçek, bölge ülkelerinin birliğinin daha önce ikinci İsrail projesini yendiğini belirtti. Perinçek şunları söyledi:

- 2017 yılında Kürdistan sözü ona ikinci İsrail ilan ediliyordu. Ben de o zaman Tahran’daydım ve Tahran hükümeti ile birlikte hemen çeşitli görüşmeler yaptık. Bütün bu ülkelerle birlikte hareket ettiler ve 2017 yılında Bu ikinci bir İsrail devletçiğinin Kürdistan adı altında bölgemizde kurulmasını önledik. Onları bir araya getirdik. Bugün de Türkiye onları bir araya getirebilir ve bu bunlar çok büyük bir güç. Türkiye, İran, Irak, Suriye, Rusya… Bu ülkeler Suriye'nin kuzeyinde ortak askeri harekata geçtiği zaman Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail çok ağır darbe yerler ve inişe geçerle. O zaman İsrail'in zulmü Filistin'e saldırısı oralarda da Gazze'ye saldırısında da onların ayaklarının birbirine dolaşacağın ve karşısındaki kahramanlığa kuvvet bulacağını dayanışma bulacağını hep birlikte göreceğiz.

ABD ve İsrail'in Türkiye'yi Tehdit Olarak Tanımlaması

Perinçek, ABD ve İsrail belgelerinin Türkiye’yi tehdit olarak tanımladığını söyledi. Perinçek,

- Hem İsveç'i NATO'ya alacaksınız hem NATO’yu güçlendireceksiniz hem NATO'nun kuzeye ve doğuya doğru genişlemesine destek olacaksınız. Ondan sonra da Filistin'in davasında beraber olduğunuzu iddia edeceksiniz Bunların değişmesi lazım ve biz görevimizi buralardan başlayacağız. Türkiye’nin tavrı, Putin’i de etkiler, Suriye'yi de etkiler, İran'ı, Irak'ı da etkiler, uzaktan Çin Halk Cumhuriyeti'ni de etkiler. Dolayısıyla Türkiye burada anahtar bir ülke durumundadır ve bunları Türkiye kendisi için yapacak. Yani yalnız Filistin için değil… Çünkü Amerika ve İsrail Türkiye'yi de tehdit ediyor. Amerika ve İsrail'in güvenlik belgelerinde son yıllarda Türkiye olağanüstü ve olağan dışı tehdit olarak saptanıyor. Hem Amerikan belgelerinde hem de MOSSAD’ın ve İsrail hükümetinin güvenlik belgelerinde Türkiye olağanüstü ve olağan dışı tehdit. O zaman Türkiye kendisi için de Filistin'i destekleyecek. Filistin bizim için savaşıyor. Orada dökülen kanlar hem Filistin'in bağımsızlığı için hem Filistin halkı için hem de Türkiye'miz için.

İsrail'in Nihai Amacı

Perinçek, İsrail’in nihai amacının ikinci İsrail devleti kurmak olduğunu belirtti. Perinçek sözlerine şu şekilde devam etti:

- İsrail'in nihai hedefi ikinci İsrail devletini kurmak. Sözde Müslüman bir İsrail… Kürtler bizim kardeşlerimiz, halkımızın bir parçası, Müslümanlar… Bütün stratejik hedefi İsrail'in, bölgemizde Türkiye topraklarının, İran topraklarının, Irak topraklarının ve Suriye topraklarının bir kısmının üzerinde bir sözde Kürdistan. Aslında ikinci İsrail kurmaya çalışıyor. Eğer Filistin'de başarılı olursa iş oraya gelecek ve zaten orada da çok silahlı girişimleri oldu. Irak'ı parçaladılar. Kuzeyinde sözde Kürdistan kurdular. Türkiye'de PKK'yı desteklediler. Suriye'yi kuzeyden bölüp bir şerit halinde o Sözde Kürdistan'ı Akdeniz'e açmak için Suriye'ye karşı 2010 yılından beri silahlı müdahaleler bulunuyorlar. Oralarda da Türkiye üzerine düşeni yapmadı. Hatta ne yaptı? Türkiye Suriye'nin parçalanmasında Amerika ile birlikte maalesef roller aldı. Tayyip Erdoğan hükümetinin başbakanı Emevi Camisi’ne gideceğiz dedi. Orada namaz kılacağız… Ne namazı kılacaksın? Netanyahu ile namaz kılabilir misiniz? Biden hangi sureyi, hangi ayeti biliyor? Sizinle beraber hangi duayı okuyacak orada? Biz de onlara dedik ki siz Emevi Camisi’ne falan tankla giremezsiniz ama Suriye'nin devlet başkanı Beşar Esad’la, İran'ın başkanıyla, Irak'ın başkanıyla Sultan Ahmet Camisi’nde hep beraber namaz kılarız. Süleymaniye Camisi’nde, Selimiye Camisi’nde namaz kılarız. Ama işgalcilerle birlikte Emevi Camisi’nde namaz diye bir şey yok. Kimseyi aldatmayın namaz kelimeleriyle.

"İsrail Sonuna Yürüyor"

Perinçek, İsrail’in kendi sonuna yürüdüğünü söyledi. Perinçek, “savaşların aldatıcı yanları vardır” dedikten sonra sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: