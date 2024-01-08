Manisa'da Korkutan Yangın Söndürüldü

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

Manisa'da Korkutan Yangın Söndürüldü

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu geri dönüşüm tesisinin bahçesindeki plastik ve kimyasal atıkların alev almasıyla saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyürken, yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, kentin pek çok noktasından görüldü.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Aynı tesiste 22 Haziran 2023'te de yangın çıktığı, olayın ardından lisansının ve ruhsatının iptal edildiği öğrenildi. İçerisindeki malzemelerin bertaraf edilmemesi nedeniyle tesisin mühürlenemediği bildirildi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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